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Авто
Опубликовано 13 апреля 2024, 23:15
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Непредвиденный краш-тест: автомобиль Xiaomi SU7 попал в первую аварию

Mercedes-Benz тоже досталось
Электромобиль Xiaomi SU7 попал в первую аварию, судя по распространившимся в сети изображениям. На фотографиях запечатлено столкновение SU7 с белым седаном Mercedes-Benz, причем оба автомобиля получили значительные повреждения.
Непредвиденный краш-тест: автомобиль Xiaomi SU7 попал в первую аварию

© Big Lizi Qiqili

Судя по всему, основной удар пришелся на пассажирскую сторону SU7. У автомобиля повреждены две двери, и для защиты пассажиров сработали подушки безопасности. Mercedes-Benz пострадал хуже: у него разбита правая фара, помят капот, деформированы передний бампер и решетка радиатора.

Владелец SU7, известный китайский блогер Big Lizi Qiqili, пояснил, что авария произошла, когда его коллега снимал происходящее в машине. По словам Qiqili, в момент столкновения оба автомобиля ехали на зеленый свет, и дорожная полиция возложила всю ответственность на их водителя.

Несмотря на повреждения, Qiqili сообщила о некоторых положительных моментах. Подушки безопасности сработали, как положено, и ни один из компонентов салона не выглядел поврежденным. Кроме того, задняя панель осталась целой, дверные ручки работали нормально, а двери открывались без проблем.

После инцидента автомобиль SU7 был отбуксирован в авторизованный сервисный центр для ремонта.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Xiaomi
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#автомобиль
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#авария