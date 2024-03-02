Несмотря на недавние аварии, роботакси Waymo появятся в Лос-Анджелесе

Однако одобрение не обошлось без споров. Несколько местных властей, в том числе округа Южный Сан-Франциско и Сан-Матео, выразили обеспокоенность по поводу отсутствия общественного мнения и общения с Waymo. Они утверждают, что при принятии решения должны быть заслушаны показания общественности и проведены обсуждения с местными жителями, чтобы обеспечить готовность сообщества и решить потенциальные проблемы.

Эти опасения вызваны недавними инцидентами с участием самоуправляемых автомобилей. В феврале роботакси Waymo подверглось вандализму и было подожжено в китайском квартале Сан-Франциско. В другом инциденте автомобиль Waymo столкнулся с велосипедистом. Кроме того, Waymo недавно отозвала сотни автомобилей из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на способность предсказывать движение буксируемых транспортных средств.