Нидерланды лишатся половины заправок в ближайшие пять-десять лет

Несмотря на рекордный оборот в 12,9 млрд евро в 2022 году, обусловленный ростом цен на топливо, долгосрочные перспективы автозаправочных станций нерадостны. По мере того как электромобили будут вытеснять "традиционные" автомобили, станции, полагающиеся исключительно на продажу топлива, будут с трудом сохранять жизнеспособность.

Владельцы пытаются диверсифицировать свою деятельность, увеличивая продажи продуктов питания, напитков, услуг технического обслуживания и автомоек. Однако, по данным ING Research, в долгосрочной перспективе сохранить этот независимый бизнес будет непросто.

Ожидается, что крупные бренды, такие как Shell, BP и TotalEnergies, переживут спад, в то время как мелкие независимые станции, включая "семейные" предприятия, понесут большие потери.