Новая Tesla начала продаваться в Китае раньше, чем в США

По данным Tesla, запас хода новой Model 3 на одной зарядке составляет до 629 км по результатам европейских испытаний WLTP, что, как правило, на 10-12% больше по сравнению с предыдущей моделью.

Внешний облик Model 3 изменился, особенно в передней части, оптимизированной для улучшения аэродинамики. Внутри автомобиль отличается «более изысканными материалами, вентилируемыми сиденьями и настраиваемой подсветкой». Кроме того, Tesla представила задний сенсорный экран для задних сидений и управления климатом. Основной сенсорный экран имеет большую полезную площадь, улучшенную яркость и отзывчивость.

Новая Model 3 также отличается более тихим салоном благодаря 360-градусному акустическому стеклу и обновленной аудиосистеме с 17 динамиками. Появление в США ожидается в «ближайшее время».