Новая Tesla начала продаваться в Китае раньше, чем в США

Новая Tesla начала продаваться в Китае раньше, чем в СШАЧто в ней изменили
Компания Tesla представила обновленную модель Model 3, которая теперь доступна для покупки в Китае, Европе, но не США. Обновление включает в себя мягкий редизайн, увеличение дальности хода и улучшение интерьера, однако в некоторых регионах оно сопровождается более высокой ценой.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
По данным Tesla, запас хода новой Model 3 на одной зарядке составляет до 629 км по результатам европейских испытаний WLTP, что, как правило, на 10-12% больше по сравнению с предыдущей моделью.
Внешний облик Model 3 изменился, особенно в передней части, оптимизированной для улучшения аэродинамики. Внутри автомобиль отличается «более изысканными материалами, вентилируемыми сиденьями и настраиваемой подсветкой». Кроме того, Tesla представила задний сенсорный экран для задних сидений и управления климатом. Основной сенсорный экран имеет большую полезную площадь, улучшенную яркость и отзывчивость.
Новая Model 3 также отличается более тихим салоном благодаря 360-градусному акустическому стеклу и обновленной аудиосистеме с 17 динамиками. Появление в США ожидается в «ближайшее время».