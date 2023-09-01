Авто
17:30, 01 сентября 2023
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Новая Tesla начала продаваться в Китае раньше, чем в США

Что в ней изменили

Компания Tesla представила обновленную модель Model 3, которая теперь доступна для покупки в Китае, Европе, но не США. Обновление включает в себя мягкий редизайн, увеличение дальности хода и улучшение интерьера, однако в некоторых регионах оно сопровождается более высокой ценой.

Новая Tesla начала продаваться в Китае раньше, чем в США

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

По данным Tesla, запас хода новой Model 3 на одной зарядке составляет до 629 км по результатам европейских испытаний WLTP, что, как правило, на 10-12% больше по сравнению с предыдущей моделью.

Внешний облик Model 3 изменился, особенно в передней части, оптимизированной для улучшения аэродинамики. Внутри автомобиль отличается «более изысканными материалами, вентилируемыми сиденьями и настраиваемой подсветкой». Кроме того, Tesla представила задний сенсорный экран для задних сидений и управления климатом. Основной сенсорный экран имеет большую полезную площадь, улучшенную яркость и отзывчивость.

Новая Model 3 также отличается более тихим салоном благодаря 360-градусному акустическому стеклу и обновленной аудиосистеме с 17 динамиками. Появление в США ожидается в «ближайшее время».

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