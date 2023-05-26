Новая утечка раскрыла тысячи жалоб на безопасность автопилота Tesla

В просочившихся документах, охватывающих период с 2015 по март 2022 года, говорится о более чем 2400 случаях проблем с самоускорением и 1500 проблемах с торможением, включая случаи «непреднамеренного экстренного торможения» и ложные предупреждения о столкновении, приводящие к «фантомным остановкам».

Некоторые водители сообщали об опасных ситуациях, когда их автомобили Tesla внезапно тормозили или ускорялись, что приводило к столкновениям или авариям.

Несмотря на вопросы, поднятые Handelsblatt, Tesla потребовала удалить данные и обвинила издание в краже информации. Опасения по поводу возможностей FSD компании Tesla не утихают: ранее Национальная администрация безопасности дорожного движения США признала их опасными и потребовала отзыв некоторых автомобилей.