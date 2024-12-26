Новый автомобиль Tesla не имеет руля, но управляться может через геймпад

Опубликовано 26 декабря 2024, 07:301 мин.
Новый автомобиль Tesla не имеет руля, но управляться может через геймпадИгровой контроллер
Tesla Cybercab, разработанная как полностью автономное транспортное средство, была недавно показана в Лос-Анджелесе. Примечательно, что у него нет руля и педалей. Однако, похоже, в некоторых ситуациях ему все же требуется ручное управление.
© Tesla
На видео из музея видно, как Cybercab загоняют в экспонат и источники СМИ утверждают, что она управлялась вручную с помощью игрового контроллера, напоминающего Xbox-геймпад. Этот контроллер был подключен через провод, хотя, как сообщается, автомобиль может управляться и по беспроводному каналу. На видео также видно, как Cybercab преодолевает пандусы с включенными аварийными огнями.
Такой подход позволяет при необходимости вмешаться человеку, особенно в таких условиях, как музей, где отсутствуют GPS и дорожные разметки.