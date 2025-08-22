Новый электрокар Huawei и BAIC Stelato S9T собрал 20 000 заказов за сутки

S9T будет выпускаться в четырёх комплектациях с ценами от 46 570 до 54 020 долларов. Базовая версия оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 304 л.с. Более дорогая версия с полным приводом выдаёт уже 516 л.с.

Особое внимание уделено запасу хода: версия с задним приводом сможет проехать до 801 км на одном заряде.

Интерьер? Три больших экрана, включая 16,1-дюймовый центральный дисплей, 12,3-дюймовый экран для пассажира, аудиосистема Huawei с 25 динамиками и даже встроенный мини-холодильник.