Авто
11:27, 17 сентября 2023
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Новый электромобиль побил мировой рекорд по пробегу на одной зарядке

И весит он всего 170 кг

Группа студентов Мюнхенского технического университета установила новый рекорд дальности поездки на одной зарядке электромобиля (EV). Компактное купе, получившее название muc22, преодолело поразительное расстояние в 2 574 км на батарее емкостью всего 15,5 кВт-ч, что было достигнуто в ходе шестидневных испытаний в аэропорту Мюнхена.

Несмотря на свою чрезвычайную эффективность, muc22 не является высокоскоростным автомобилем: его максимальная скорость составляет всего 42 км/ч. Его масса без водителя составляет всего 170 кг, а аэродинамический дизайн характеризуется коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,159.

Рекордный заезд автомобиля был проведен в ангаре аэропорта, что позволило исключить влияние погодных условий. Достижение muc22 на 60% превзошло предыдущий рекорд

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