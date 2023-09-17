Новый электромобиль побил мировой рекорд по пробегу на одной зарядке

Новый электромобиль побил мировой рекорд по пробегу на одной зарядкеИ весит он всего 170 кг
Группа студентов Мюнхенского технического университета установила новый рекорд дальности поездки на одной зарядке электромобиля (EV). Компактное купе, получившее название muc22, преодолело поразительное расстояние в 2 574 км на батарее емкостью всего 15,5 кВт-ч, что было достигнуто в ходе шестидневных испытаний в аэропорту Мюнхена.
Несмотря на свою чрезвычайную эффективность, muc22 не является высокоскоростным автомобилем: его максимальная скорость составляет всего 42 км/ч. Его масса без водителя составляет всего 170 кг, а аэродинамический дизайн характеризуется коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,159.
Рекордный заезд автомобиля был проведен в ангаре аэропорта, что позволило исключить влияние погодных условий. Достижение muc22 на 60% превзошло предыдущий рекорд