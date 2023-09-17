Новый электромобиль побил мировой рекорд по пробегу на одной зарядке

Несмотря на свою чрезвычайную эффективность, muc22 не является высокоскоростным автомобилем: его максимальная скорость составляет всего 42 км/ч. Его масса без водителя составляет всего 170 кг, а аэродинамический дизайн характеризуется коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,159.

Рекордный заезд автомобиля был проведен в ангаре аэропорта, что позволило исключить влияние погодных условий. Достижение muc22 на 60% превзошло предыдущий рекорд