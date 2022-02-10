Новый пикап Ford можно будет парковать через iPhone

Приложение FordPass Connect в последний раз обновлялось 31 января и содержит несколько новых изображений, которые указывают на то, что в приложении планируется функция дистанционной парковки, сообщает издание.

Некоторые из этих изображений помечены как "freeDrive", но неизвестно, является ли это названием функции или просто связанным с ней изображением для F-150 Lightning.

Изображения можно найти во многих местах приложения и, похоже, они указывают на то, что пользователь с iPhone, и вряд ли Android обойдут стороной, сможет "вести" свой автомобиль вперед или назад к месту парковки.

Неизвестно, появится ли эта функция на других автомобилях. Представитель Ford заявил, что они не комментируют слухи.