Nvidia расширила штат в Китае в угоду автомобилей с ИИ

Опубликовано 13 декабря 2024, 08:441 мин.
Nvidia расширила штат в Китае в угоду автомобилей с ИИЧтобы ускорить разработку автомобилей с искусственным интеллектом
Nvidia наняла еще 200 сотрудников в Китае, чтобы сосредоточиться на исследованиях и разработке самоуправляемых автомобилей, сообщают СМИ. В результате всех расширений штат компании увеличится до 4 000 сотрудников к концу 2024 года — на 25%.
© Nvidia
Nvidia работает над технологией автономных автомобилей с 2015 года. За эти годы она разработала чипы для самоуправляемых автомобилей, включая разработку 2016 года с графическим процессором и восемью ядрами CPU. Ее системы были продемонстрированы в таких прототипах, как BB8 на выставке CES 2017.
Несмотря на торговые ограничения США, Nvidia продолжает работать в Китае, создавая специальные чипы, соответствующие нормам. Компания подтвердила свою приверженность китайскому рынку, назвав его важнейшим. Доход Nvidia от Китая превышает 5 миллиардов долларов в квартал.