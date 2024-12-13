Авто
Опубликовано 13 декабря 2024, 08:44
1 мин.

Nvidia расширила штат в Китае в угоду автомобилей с ИИ

Чтобы ускорить разработку автомобилей с искусственным интеллектом
Nvidia наняла еще 200 сотрудников в Китае, чтобы сосредоточиться на исследованиях и разработке самоуправляемых автомобилей, сообщают СМИ. В результате всех расширений штат компании увеличится до 4 000 сотрудников к концу 2024 года — на 25%.
Nvidia расширила штат в Китае в угоду автомобилей с ИИ

© Nvidia

Nvidia работает над технологией автономных автомобилей с 2015 года. За эти годы она разработала чипы для самоуправляемых автомобилей, включая разработку 2016 года с графическим процессором и восемью ядрами CPU. Ее системы были продемонстрированы в таких прототипах, как BB8 на выставке CES 2017.

Несмотря на торговые ограничения США, Nvidia продолжает работать в Китае, создавая специальные чипы, соответствующие нормам. Компания подтвердила свою приверженность китайскому рынку, назвав его важнейшим. Доход Nvidia от Китая превышает 5 миллиардов долларов в квартал.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NVIDIA
,
#Китай
,
#автомобиль