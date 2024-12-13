Nvidia расширила штат в Китае в угоду автомобилей с ИИ

Nvidia работает над технологией автономных автомобилей с 2015 года. За эти годы она разработала чипы для самоуправляемых автомобилей, включая разработку 2016 года с графическим процессором и восемью ядрами CPU. Ее системы были продемонстрированы в таких прототипах, как BB8 на выставке CES 2017.

Несмотря на торговые ограничения США, Nvidia продолжает работать в Китае, создавая специальные чипы, соответствующие нормам. Компания подтвердила свою приверженность китайскому рынку, назвав его важнейшим. Доход Nvidia от Китая превышает 5 миллиардов долларов в квартал.