Обмануть не получится: автомобили Tesla научились определять, что вы не держите руки на руле

Обмануть не получится: автомобили Tesla научились определять, что вы не держите руки на рулеЗа нарушение правил забанят
В последней бета-версии автопилота Tesla — Full Self-Driving Beta (V10.69.3.1) появилась функция, которая определяет некоторые способы обхода требования держать руки на руле.
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На самом деле автопилот Tesla никогда не являлся полнофункциональным. Это, скорее, система помощи водителю. Именно поэтому компания требует, чтобы водитель не отвлекался и держал руки на руле. К сожалению, не все это требование соблюдают.
Изначально система проверяла, что руки лежат на руле, при помощи сенсоров, контролирующих приложенное усилие. Однако люди нашли способы обходить систему: подкладывать апельсин или бутылку воды. Кто-то даже наладил выпуск специальных накладок с утяжелителем.
Теперь же FSD научилась определять эти хитрости. Если она поймает водителя за этим, то автопилот отключится до следующей поездки. Пока непонятно, как именно работает система. Возможно, анализирует записи с камеры.