Обмануть не получится: автомобили Tesla научились определять, что вы не держите руки на руле

На самом деле автопилот Tesla никогда не являлся полнофункциональным. Это, скорее, система помощи водителю. Именно поэтому компания требует, чтобы водитель не отвлекался и держал руки на руле. К сожалению, не все это требование соблюдают.

Изначально система проверяла, что руки лежат на руле, при помощи сенсоров, контролирующих приложенное усилие. Однако люди нашли способы обходить систему: подкладывать апельсин или бутылку воды. Кто-то даже наладил выпуск специальных накладок с утяжелителем.

Теперь же FSD научилась определять эти хитрости. Если она поймает водителя за этим, то автопилот отключится до следующей поездки. Пока непонятно, как именно работает система. Возможно, анализирует записи с камеры.