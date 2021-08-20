Объявлены 10 лучших автомобильных гаджетов в 2021 году

Автор американского журнала перечислил устройства, которые помогут сделать время, проведённое в пути, более приятным. Всего их набралось 10.

Echo Auto. Этим гаджетом можно управлять при помощи голосового помощника Alexa. Для этого нужно просто подключить его к приложению к автомобильным колонкам. Так можно включить музыку, запросить справочную информацию и многое другое.

Шпатлёвка для чистки автомобилей. Изготовители, по словам автора материала, заявляют, что она убирает 97 процентов грязи. К тому же её можно использовать несколько раз.

Автомобильный пылесос OCUBE. Очень компактный, удобный. Заряжается за 3,5 часа и может работать без подзарядки 30 минут.

Видеорегистратор NEXTBASE Full HD. Устройство снимает всё в формате HD, его угол обзора составляет 140 градусов. Также при аварии с него можно через GPS отправить сигнал экстренным службам.