Объявлены 10 лучших автомобильных гаджетов в 2021 году

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Объявлены 10 лучших автомобильных гаджетов в 2021 годуОни сделают поездки комфортнее
Издание Science Focus опубликовало топ товаров для машин.
Автор американского журнала перечислил устройства, которые помогут сделать время, проведённое в пути, более приятным. Всего их набралось 10.
- Echo Auto. Этим гаджетом можно управлять при помощи голосового помощника Alexa. Для этого нужно просто подключить его к приложению к автомобильным колонкам. Так можно включить музыку, запросить справочную информацию и многое другое.
- Шпатлёвка для чистки автомобилей. Изготовители, по словам автора материала, заявляют, что она убирает 97 процентов грязи. К тому же её можно использовать несколько раз.
- Автомобильный пылесос OCUBE. Очень компактный, удобный. Заряжается за 3,5 часа и может работать без подзарядки 30 минут.
- Видеорегистратор NEXTBASE Full HD. Устройство снимает всё в формате HD, его угол обзора составляет 140 градусов. Также при аварии с него можно через GPS отправить сигнал экстренным службам.
- Насос NORSHIRE. Это один из самых маленьких и лёгких насосов в мире. Корпус устройства изготовлен из металла. При необходимости гаджет можно зарядить, подключив к автомобильной системе.
- Мягкая накидка на сиденье Halfords. Она поможет сделать поездку комфортнее. Материал - противоскользящий. Также есть ремни для регулировки положения накидки.
- Дорожная кофеварка Handpresso. Приготовление одного напитка (800 мг) займёт теперь всего 4 минуты.
- GPS-трекер Zeerkeer. Способен в реальном времени отслеживать перемещение автомобиля. Также он совместим с Android и iOS, то есть следить за местоположением машины можно и со смартфона.
- Держатель для планшета на подголовник. Легко и быстро устанавливается, надёжно крепится. Также для защиты от царапин на устройстве есть силиконовая удерживающая сетка.
- Органайзер в багажник Oasser. Выполнен из водонепроницаемой ткани. Внутри есть три отсека, которые можно регулировать по объёму. Также в комплекте с органайзером идёт чехол.