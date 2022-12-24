Оказалось, что собакам больше нравятся электромобили

Исследователи взяли 20 собак в одни и те же 10-минутные поездки как на дизельных, так и на электрических транспортных средствах. Ветеринары анализировали поведение животных, а также их биометрические данные до и после каждой поездки.

Оказалось, что собаки были спокойнее во время поездок на электромобиле. Они меняли положение с расслабленного лежачего на 50% реже, чем в дизельных машинах. Вероятно, в последних их беспокоит шум двигателя.