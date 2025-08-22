Оказалось, что Tesla на месяцы и более задерживает отчёты об авариях

NHTSA открыла аудит, чтобы выяснить причины задержек, их масштаб и меры, которые Tesla принимает для исправления ситуации. По данным Bloomberg, компания объяснила задержки проблемой с системой сбора данных, которая уже исправлена. Тем не менее, агентство хочет убедиться, что информация достоверна.

Проблемы Tesla с NHTSA продолжаются уже несколько лет. При Байдене начались расследования её технологий полного автопилота после нескольких аварий, включая смертельный случай. Также проверяется функция удалённого управления автомобилем и недавно запущенный в Техасе сервис роботакси.