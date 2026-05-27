OLED Samsung, дизайн Джони Айва: Ferrari показала свой первый электрокар Luce

Опубликовано 27 мая 2026, 06:291 мин.
OLED Samsung, дизайн Джони Айва: Ferrari показала свой первый электрокар LuceТе же используются в Samsung Galaxy
Ferrari представила свой первый электромобиль — Luce. В салоне используются необычные экраны Samsung Display. В них использована технология HIAA, которую Samsung придумала для отверстий под камеры в смартфонах Galaxy (начиная с S10), пишут СМИ.
© Ferrari
Интерьер автомобиля разработал Джони Айв — бывший глава дизайна Apple. Приборная панель состоит из двух OLED-экранов, наложенных друг на друга, а между ними движутся настоящие механические стрелки.
Отверстие в экране под них получилось около 100 мм. Также 10,1-дюймовая OLED-панель встроена в центральную консоль. Через маленькие отверстия в ней выведены три физические стрелки, которые вращаются на 360 градусов. Они показывают, например, часы, секундомер или компас.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги: