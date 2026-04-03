OpenAI добавила голосовой чат с ChatGPT в CarPlay

Опубликовано 03 апреля 2026, 17:48
OpenAI добавила голосовой чат с ChatGPT в CarPlayПоболтать за дорогой
OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT. Теперь он работает в Apple CarPlay. Чтобы попробовать, нужно установить последние версии iOS и приложения ChatGPT, а также иметь машину с поддержкой CarPlay (и возможность зайти в ChatGPT).
После подключения телефона к автомобилю откройте ChatGPT и выберите «Новый голосовой чат». Когда на экране появится надпись «слушаю», можно начинать разговор.
Есть ограничения. ChatGPT, что логично, не умеет управлять машиной — например, менять температуру в салоне или переключать музыку. Для этого по-прежнему нужна Siri. Также нельзя запустить чат голосовой командой (вроде «Привет, ChatGPT»).
Стоит ли разговаривать с ИИ за рулём вместо того, чтобы слушать музыку или подкасты?