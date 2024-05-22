Описано влияние ИИ на автомобили: от мечты об автопилоте до реальных проблем

Даже Илон Маск считает свои Tesla «роботами на колесах», подчеркивая свою веру в будущее, в котором будут доминировать автономные автомобили. Его уверенность настолько велика, что он, как сообщается, пригрозил совету директоров Tesla, что будет уделять приоритетное внимание развитию искусственного интеллекта и робототехники.

Миллионы людей разделяют оптимизм Маска, пишет Грейн, считая, что ИИ может сделать дороги более безопасными. Передовые датчики, обработка данных в реальном времени и машинное обучение обещают более быстрые и точные решения, чем у водителей-людей.

Влияние ИИ распространяется не только на вождение. Он оптимизирует производство с помощью предиктивного обслуживания и контроля качества, а также персонализирует автомобильные функции.