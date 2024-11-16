Основатель CATL предсказал провал новой технологии Tesla

В интервью Reuters Цзэн выразил скептицизм в отношении цилиндрической технологии Tesla, утверждая, что она «потерпит неудачу и никогда не станет успешной». Он вспомнил жаркий спор с Маском во время его визита в Китай в апреле, отметив, что Маск «промолчал» после демонстрации достижений CATL.

Ячейки 4680 от Tesla, которые должны предлагать более высокую плотность энергии и меньшую себестоимость, уже используются в таких автомобилях, как Cybertruck. Хотя Tesla выпустила более 100 миллионов таких ячеек, недавние сообщения указывают на проблемы со стоимостью и эффективностью. CATL, со своей стороны, поддерживает технологию литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые, хотя и имеют меньший запас хода, широко используются в EV, включая модели Tesla в Китае и Ford.