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Опубликовано 16 ноября 2024, 00:45
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Основатель CATL предсказал провал новой технологии Tesla

Сомневается в успехе батарей 4680
Основатель и председатель крупнейшего мирового производителя аккумуляторов для электромобилей CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Ltd) Робин Цзэн недавно сделал громкое заявление, предсказав провал амбициозной батареи 4680 компании Tesla.
Основатель CATL предсказал провал новой технологии Tesla
© Ferra

В интервью Reuters Цзэн выразил скептицизм в отношении цилиндрической технологии Tesla, утверждая, что она «потерпит неудачу и никогда не станет успешной». Он вспомнил жаркий спор с Маском во время его визита в Китай в апреле, отметив, что Маск «промолчал» после демонстрации достижений CATL.

Ячейки 4680 от Tesla, которые должны предлагать более высокую плотность энергии и меньшую себестоимость, уже используются в таких автомобилях, как Cybertruck. Хотя Tesla выпустила более 100 миллионов таких ячеек, недавние сообщения указывают на проблемы со стоимостью и эффективностью. CATL, со своей стороны, поддерживает технологию литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые, хотя и имеют меньший запас хода, широко используются в EV, включая модели Tesla в Китае и Ford.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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