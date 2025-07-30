Основатель Tesla раскритиковал Маска за «грузовик, похожий на мусорный бак»

Несмотря на то, что Маск присоединился к компании позже и стал её 4-м CEO, именно он вывел Tesla на новый уровень. Но отношения между Маском и Эберхардом были непростыми, и даже дошли до судебных разбирательств.

В одном из интервью Эберхард раскритиковал новый электропикап Tesla — Cybertruck, сказав, что он «выглядит как мусорный бак». Он также разочарован тем, что Tesla отказалась от плана выпустить более доступный электромобиль стоимостью около 25 тысяч долларов. Тем не менее, недавно компания заявила о возобновлении работы над более доступной моделью с выпуском вторая половина 2025 года, но точная цена пока неизвестна.

Несмотря на критику, Эберхард признал заслуги Маска, отметив, что он сделал Tesla одной из самых ценных компаний мира и выразил радость, что его «детище» живёт и развивается.