«Осталось присобачить монитор»: созданы дроны для установки на автомобиль

«Осталось присобачить монитор»: созданы дроны для установки на автомобильКвадрокоптер прямо встроен в него
Китайская автомобильная компания Geely подала новую патентную заявку, в которой описывается устанавливаемый на машину дрон.
Фото: unsplash
Патент Geely весьма интересен. Он описывает не навесное оборудование, которое можно разместить на автомобиле, а прямую особенность конструкции транспортного средства. Согласно патенту, дрон находится в специальном отсеке в крышке двигателя. В отсеке есть ещё одна крышка, которую можно открывать и закрывать использовать для посадки или взлёта дрона.
Gizmochina
Благодаря особому механизму обзор водителю не перекрывается, так что даже во время движения дрон может взлететь или приземлиться. Квадрокоптер может предложить уникальные снимки с такими функциями, как режим следования. Кроме того, есть много дополнительных применений, например, чтобы лучше видеть дорогу впереди.