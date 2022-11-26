«Осталось присобачить монитор»: созданы дроны для установки на автомобиль

Благодаря особому механизму обзор водителю не перекрывается, так что даже во время движения дрон может взлететь или приземлиться. Квадрокоптер может предложить уникальные снимки с такими функциями, как режим следования. Кроме того, есть много дополнительных применений, например, чтобы лучше видеть дорогу впереди.