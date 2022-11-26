Авто
12:09, 26 ноября 2022
1 мин.

«Осталось присобачить монитор»: созданы дроны для установки на автомобиль

Квадрокоптер прямо встроен в него

Китайская автомобильная компания Geely подала новую патентную заявку, в которой описывается устанавливаемый на машину дрон.

«Осталось присобачить монитор»: созданы дроны для установки на автомобиль

Фото: unsplash

Патент Geely весьма интересен. Он описывает не навесное оборудование, которое можно разместить на автомобиле, а прямую особенность конструкции транспортного средства. Согласно патенту, дрон находится в специальном отсеке в крышке двигателя. В отсеке есть ещё одна крышка, которую можно открывать и закрывать использовать для посадки или взлёта дрона.

«Осталось присобачить монитор»: созданы дроны для установки на автомобиль

Gizmochina

Благодаря особому механизму обзор водителю не перекрывается, так что даже во время движения дрон может взлететь или приземлиться. Квадрокоптер может предложить уникальные снимки с такими функциями, как режим следования. Кроме того, есть много дополнительных применений, например, чтобы лучше видеть дорогу впереди.

Новости партнеров
Новости партнеров