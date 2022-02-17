От Илона Маска никак не "отцепятся": электрокары Tesla пройдут проверку из-за беспричинного торможения на шоссе

Сообщения о "фантомном торможении" впервые появились прошлой осенью, когда Tesla была вынуждена "откатить" версию 10.3 своего программного обеспечения Full Self-Driving beta из-за проблем с предупреждениями о переднем столкновении и “фантомным” торможением.

Однако после отката количество жалоб значительно возросло: с ноября по январь NHTSA получило не менее 107 жалоб. При этом за последние девять месяцев было получено всего 354 жалобы.

В жалобах утверждается, что при использовании функций ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, автомобиль неожиданно затормаживается во время движения по шоссе. Заявители сообщают, что резкое торможение может происходить без предупреждения, в случайном порядке и часто повторяется в течение одного цикла движения.

Проблема может быть связана с противоречивым решением Tesla в прошлом году убрать радарные датчики из новых автомобилей Model 3 и Model Y. Это решение было принято после того, как Маск выразил желание полагаться исключительно на камеры для работы передовой системы помощи водителю.

На сегодняшний день не было сообщений об авариях, травмах или смертельных случаях в результате этой проблемы, говорится в отчете NHTSA.