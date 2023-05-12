Отечественный электромобиль «Атом» с необычными дверями сняли вживую

Багажное отделение имеет скромный объем 300-350 литров, однако будет выпущена версия, разработанная специально для служб доставки, где пространство салона можно будет использовать для хранения вещей.

Показанный прототип Atom также может похвастаться уникальными боковыми дверями с отсутствием центральной стойки - эту особенность разработчики надеются сохранить в серийной модели.