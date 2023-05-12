Отечественный электромобиль «Атом» с необычными дверями сняли вживую

Отечественный электромобиль «Атом» с необычными дверями сняли вживуюНо пока это лишь прототип
Долгожданный электрический хэтчбек Atom, разработанный российскими инженерами, должен поступить в серийную сборку в 2025 году, сообщает Autonews. Недавно представленный прототип демонстрирует сотрудничество российских и итальянских дизайнеров и отличается современным экстерьером.
Компактные размеры автомобиля делают его маневренным для городской езды. Первоначально электромобиль будет иметь задний привод, но в настоящее время изучается возможность создания полноприводной версии.
Багажное отделение имеет скромный объем 300-350 литров, однако будет выпущена версия, разработанная специально для служб доставки, где пространство салона можно будет использовать для хранения вещей.
Показанный прототип Atom также может похвастаться уникальными боковыми дверями с отсутствием центральной стойки - эту особенность разработчики надеются сохранить в серийной модели.
Заявлена система удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и распознавание дорожных знаков. Запас хода заявлен около 500 км, разгон от 0 до 100 км/ч — 7-8 секунд.