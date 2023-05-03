Если вы откажетесь от кофе, через год денег хватит на подержанную «Ладу». А если хочется Toyota?

В исследовании предполагается, что средняя стоимость одной чашки кофе в кафе составляет 80-100 рублей, а средняя цена на подержанные автомобили в 2023 году - 550 000 рублей.

Так, в исследовании подсчитано, что для покупки подержанного автомобиля Lada россиянину нужно накопить сумму, эквивалентную 2 000 чашек кофе, в то время как для подержанного Nissan потребуется 7 700 чашек, а для подержанного Volkswagen - 8 600 чашек. Далее стоимость возрастает: подержанный Hyundai стоит эквивалент 10 000 чашек кофе, Toyota - 12 200 чашек, а Kia - почти 13 000 чашек.