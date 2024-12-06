Папамобиль впервые стал полностью электрическим: «гелик» для Папы Франциска

Опубликовано 06 декабря 2024, 18:591 мин.
Папамобиль впервые стал полностью электрическим: «гелик» для Папы ФранцискаОн получил первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz
У Папы Римского Франциска теперь есть полностью электрический автомобиль, модифицированный Mercedes-Benz G-Class, что стало первым случаем для Ватикана. Компания, которая поставляет автомобили Ватикану уже 90 лет, объявила об этом в среду.
© Mercedes-Benz
Новый автомобиль работает на электродвигателях, установленных на каждом колесе, и предназначен для медленных скоростей, когда Папа приветствует людей вокруг. В нем есть приподнятое, вращающееся сиденье для Папы и два дополнительных места для пассажиров.
Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус лично вручил автомобиль, назвав это большой честью и шагом к продвижению «электромобильности и декарбонизации».
Это не первый автомобиль Папы Франциска с нулевым уровнем выбросов. В прошлом он пользовался водородным Toyota Mirai и получил в подарок электрический Renault Kangoo, но они не использовались для официальных перевозок.