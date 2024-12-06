Папамобиль впервые стал полностью электрическим: «гелик» для Папы Франциска

Новый автомобиль работает на электродвигателях, установленных на каждом колесе, и предназначен для медленных скоростей, когда Папа приветствует людей вокруг. В нем есть приподнятое, вращающееся сиденье для Папы и два дополнительных места для пассажиров.

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус лично вручил автомобиль, назвав это большой честью и шагом к продвижению «электромобильности и декарбонизации».

Это не первый автомобиль Папы Франциска с нулевым уровнем выбросов. В прошлом он пользовался водородным Toyota Mirai и получил в подарок электрический Renault Kangoo, но они не использовались для официальных перевозок.