Пентагон попросил автозаводы помочь с производством оружия

Опубликовано 18 апреля 2026, 14:42
Пентагон попросил автозаводы помочь с производством оружияЗаводы Детройта
Министерство обороны США ведёт переговоры с руководителями автомобильных компаний General Motors и Ford. Пентагон хочет, чтобы на их заводах начали производить оружие и военную технику, пишет WSJ.
Причина — запасы оружия в Америке заметно сократились из-за поставок за границу, особенно на Украину и Ближний Восток. При этом автозаводы имеют нужные станки, а рабочие — необходимые навыки.
Министр обороны Пит Хегсет ранее заявлял, что военным нужно переходить на «военные рельсы» и перестать думать в категориях мирного времени. Трамп в свою очередь запросил военный бюджет в 1,5 триллиона долларов, особо подчеркнув «необходимость расширения промышленной базы».