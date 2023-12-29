Первая авария с участием Tesla Cybertruck: машине «хоть бы хны»

Инцидент случился в четверг днем, когда Corolla 2009 года, управляемая 17-летним водителем, пересекла двойную сплошную линию и врезалась в Cybertruck 2023 года с тремя пассажирами. По предварительным данным, водитель Toyota по неизвестным причинам потерял управление, задел обочину и выехал на встречную полосу.

Хотя фотографии на Reddit демонстрируют существенные повреждения передней части Corolla, сам Cybertruck, судя по снимкам, пострадал значительно меньше, хоть точная картина повреждений остается неясной.

К радости поклонников марки, водитель Cybertruck получил лишь предполагаемую легкую травму и отказался от медицинской помощи. Никаких упоминаний об использовании автопилота нет. Дорожные условия в момент аварии описываются как пасмурные и влажные.