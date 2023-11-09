Первый автомобиль Huawei протестировали: на кого из конкурентов он похож

Aito M5 спереди напоминает современные «Форды» - в первую очередь Kugo третьего поколения. При этом в силуэте и задней части узнаётся Porsche Macan. Ручки у машины выдвижные, но выдвигаются они под углом. Также Aito M5 оснащён одновременно бензобаком и портом для зарядки. Поэтому вы сможете заряжать машину на специальной станции или же покупать для неё бензин. Полностью зарядится машина за ночь, а если пользоваться быстрой зарядкой - за час-полтора.

Спереди стоит у Aito M5 двигатель внутреннего сгорания, запасного колеса сзади нет - вместо него тяговая батарея и обычная аккумуляторная. Кроме того, в багажнике есть розетка на 220 Вт.

Почти вся система управления в салоне автомобиля - сенсорная. Вы можете при помощи большого экрана регулировать практически всё, в том числе и направление воздуха, его температуру, управлять стёклами, зеркалами, открывать багажник и пр.