Первый электромобиль Ferrari выйдет в 2025 году

Опубликовано 21 июня 2024, 09:45
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Первый электромобиль Ferrari выйдет в 2025 годуЗа $537 000
Ferrari готовится представить свой первый электромобиль (EV) с внушительным ценником около $537 000, он, если верить западным СМИ, будет выпущен в конце 2025 года. Хотя автопроизводитель не разглашает подробности, известно, что поставки могут продлиться до 2026 года, а производство будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность.
Новый EV будет отличаться "аутентичным звучанием", что позволит сохранить "культовый стиль бренда Ferrari", пишут СМИ. Производство будет ограничено на уровне 20 000 единиц в год.
Переход Ferrari на электромобили сопровождается расширением завода в Маранелло, что свидетельствует об увеличении производственных мощностей. Несмотря на успех внедорожника Purosangue, Ferrari стремится "избежать превращения в бренд исключительно внедорожников". Грядущий гиперкар, который ожидается в конце этого года, станет еще одним примером "сочетания традиций и инноваций Ferrari", о чем рассказывают журналисты и знакомые с вопросом.