Первый электромобиль Ferrari выйдет в 2025 году

Новый EV будет отличаться "аутентичным звучанием", что позволит сохранить "культовый стиль бренда Ferrari", пишут СМИ. Производство будет ограничено на уровне 20 000 единиц в год.

Переход Ferrari на электромобили сопровождается расширением завода в Маранелло, что свидетельствует об увеличении производственных мощностей. Несмотря на успех внедорожника Purosangue, Ferrari стремится "избежать превращения в бренд исключительно внедорожников". Грядущий гиперкар, который ожидается в конце этого года, станет еще одним примером "сочетания традиций и инноваций Ferrari", о чем рассказывают журналисты и знакомые с вопросом.