По всем заветам Cybertruck: Tesla представила роботакси «без дизайна»

В Cybercab нет руля и педалей, его дизайн выполнен в футуристическом стиле, напоминающем гладкий Cybertruck, с дверями, открывающимися вверх.

Маск утверждает, что роботакси может значительно снизить стоимость перевозок до $ 0,20 за милю, что намного дешевле, чем средние $ 1 за милю для общественного транспорта в США. Он подчеркнул, что автономные автомобили могут быть в 10−20 раз безопаснее автомобилей с водителями, с потенциалом «спасения жизней и сокращения травматизма».

Tesla планирует начать производство к 2026 или 2027 году, в зависимости от решения регулирующих органов.