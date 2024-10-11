Опубликовано 11 октября 2024, 13:471 мин.
По всем заветам Cybertruck: Tesla представила роботакси «без дизайна»"Cybercab" - взгляд в автономное будущее
Илон Маск наконец представил прототип долгожданного роботакси под названием «Cybercab» на мероприятии компании «We, Robot». Автомобиль, специально разработанный для автономного вождения, представляет собой ещё один шаг в стремлении Tesla к полностью самоуправляемым транспортным средствам, пишут СМИ.
© Tesla
В Cybercab нет руля и педалей, его дизайн выполнен в футуристическом стиле, напоминающем гладкий Cybertruck, с дверями, открывающимися вверх.
Маск утверждает, что роботакси может значительно снизить стоимость перевозок до $ 0,20 за милю, что намного дешевле, чем средние $ 1 за милю для общественного транспорта в США. Он подчеркнул, что автономные автомобили могут быть в 10−20 раз безопаснее автомобилей с водителями, с потенциалом «спасения жизней и сокращения травматизма».
Tesla планирует начать производство к 2026 или 2027 году, в зависимости от решения регулирующих органов.