Почему пикапы в Америке очень популярны, а в России – нет

Почему пикапы в Америке очень популярны, а в России – нетВ США они составляют 18% от всех автомобилей
В 2022 году самыми популярными автомобилями в Соединённых Штатах стали пикапы Ford F, Chevrolet Silverado, Ram. В России же продано пикапов было максимум 10 тысяч штук. Почему же такая разница?
Фото: Good Car Bad Car
Причин популярности в США пикапов - несколько. Первая - историческая. Машины с открытой грузовой площадкой уже давно производятся в Америке, и раньше они были полезны для фермеров, торговцев, мелких предпринимателей. Поэтому пикапы стали чем-то вроде олицетворения старой Америки.
Вторая причина заключается в практичности подобных машин. Пикапы очень удобны при постоянных переездах и перемещениях. Они могут перевозить различные грузы.
Наконец, в США пикапы просто очень распространены и доступны. Многие модели пикапов по сравнению с похожими внедорожниками стоят не намного дороже. Ну и за счёт развитой в стране инфраструктуры обслуживать и парковать такую машину несложно.
iXBT.com
В России не прижились пикапы тоже по нескольким причинам. Первая тоже связана с историей. Раньше нужны были стране не небольшие пикапы, а грузовики, которые могли перевозить несколько тонн груза. И сейчас место пикапа заняли ГАЗели.
Вторая причина - климатическая. Поскольку зимой в России (во многих частях страны) довольно холодно, то машинами на заднем приводе становится сложно управлять. А если ездить постоянно на полном при подключаемом переднем, то трансмиссия изнашиваться будет быстрее. К тому же грузовой платформе тоже нужна дополнительная защита.
Также полноценный пикап стоит в России очень дорого. А минусов у него куда больше, чем у простого внедорожника. Например, в центре Москвы на нём ездить нельзя, его приравнивают к грузовикам, его сложно парковать в городах, у него высокий расход топлива, высокий налог, худшая управляемость без груза.