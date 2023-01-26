Почему пикапы в Америке очень популярны, а в России – нет

Причин популярности в США пикапов - несколько. Первая - историческая. Машины с открытой грузовой площадкой уже давно производятся в Америке, и раньше они были полезны для фермеров, торговцев, мелких предпринимателей. Поэтому пикапы стали чем-то вроде олицетворения старой Америки.

Вторая причина заключается в практичности подобных машин. Пикапы очень удобны при постоянных переездах и перемещениях. Они могут перевозить различные грузы.

Наконец, в США пикапы просто очень распространены и доступны. Многие модели пикапов по сравнению с похожими внедорожниками стоят не намного дороже. Ну и за счёт развитой в стране инфраструктуры обслуживать и парковать такую машину несложно.