Почему производители электромобилей закупают аккумуляторы у других компаний, а не создают сами

Многие, как отмечает автор статьи, удивляются, когда узнают, что производители электромобилей приобретают аккумуляторы для них у других поставщиков. И это не случайно.

На самом деле автопроизводители закупают у сторонних компаний множество других компонентов, кроме батарей. Это могут быть шины, амортизаторы, насосы, датчики и пр. Да и в принципе производители не способны создавать абсолютно все детали для своих машин, к тому же это довольно редко имеет смысл. К примеру, если взять кислородные датчики, то для их производства компании пришлось бы тратиться на исследование и разработку, а ещё машин бы производилось именно столько, сколько бы оказалось воспроизведено этих датчиков. Поэтому выгоднее закупать всё у сторонних поставщиков.