Почему производители электромобилей закупают аккумуляторы у других компаний, а не создают сами

Почему производители электромобилей закупают аккумуляторы у других компаний, а не создают самиОбъяснил автор Hackaday
Многие, как отмечает автор статьи, удивляются, когда узнают, что производители электромобилей приобретают аккумуляторы для них у других поставщиков. И это не случайно.
На самом деле автопроизводители закупают у сторонних компаний множество других компонентов, кроме батарей. Это могут быть шины, амортизаторы, насосы, датчики и пр. Да и в принципе производители не способны создавать абсолютно все детали для своих машин, к тому же это довольно редко имеет смысл. К примеру, если взять кислородные датчики, то для их производства компании пришлось бы тратиться на исследование и разработку, а ещё машин бы производилось именно столько, сколько бы оказалось воспроизведено этих датчиков. Поэтому выгоднее закупать всё у сторонних поставщиков.
То же самое касается производства аккумуляторов. Создать их с нуля - крайне сложная задача, которая могла бы стать препятствием для быстрого выхода на рынок электромобилей. Так, компания Tesla закупает батареи у Panasonic, CATL и других поставщиков. Эти поставщики к тому же имеют богатый опыт с химией батарей, знают основные принципы их производства. То есть о качестве деталей беспокоиться автопроизводителю точно не придётся.
Безусловно, подобный подход имеет и ряд недостатков. Например, собственное производство батарей для электромобилей и открытие новых способов производства даст компании преимущество на рынке по сравнению с конкурентами. Но также такой метод имеет множество рисков, которые не обязательно будут оправданными.