Почему современные автомобили так похожи друг на друга

Уже устоявшиеся агрегатные компоновки . То есть спереди находится двигатель, а около него - коробка передач. Поэтому и у капота машины - определённая длина.

Удешевление машин . Производители пытаются экономить и на материалах, и на внешней отделке.

Цвет кузова. В целом сейчас стало на дорогах гораздо меньше машин ярких цветов. В основном автомобили белые, чёрные, серебристые. Но объясняется это просто тем, что покупатели чаще выбирают как раз базовые цвета.