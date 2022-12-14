Почему современные автомобили так похожи друг на друга

Почему современные автомобили так похожи друг на другаЕсть несколько факторов, влияющих на это
Вы тоже замечали, что сейчас по внешнему виду очень многие машины похожи друг на друга? Почему так произошло?
Фото: Smflegal.com
Вообще на дизайн машин, популярный в те или иные времена, могут влиять многие факторы. Например, следующие пять.
Высокие требования к нормам безопасности. По этой причине на кузове нельзя устанавливать крупные выступающие объекты. Вместо них у современных машин есть внутренние сминаемые каркасы безопасности. Исходя из них и проектируется кузов автомобиля.
Снижение аэродинамического сопротивления. Все производители стремятся снизить этот показатель. Поэтому и форма у многих автомобилей сегодня схожа. Масса машины тоже при этом снижается, чтобы сэкономить топливо.
Уже устоявшиеся агрегатные компоновки. То есть спереди находится двигатель, а около него - коробка передач. Поэтому и у капота машины - определённая длина.
Удешевление машин. Производители пытаются экономить и на материалах, и на внешней отделке.
Цвет кузова. В целом сейчас стало на дорогах гораздо меньше машин ярких цветов. В основном автомобили белые, чёрные, серебристые. Но объясняется это просто тем, что покупатели чаще выбирают как раз базовые цвета.