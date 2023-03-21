Почему в России довольно часто покупают китайские автомобили, а в Китае их почти нет

Актуальный современный Haval H6 по продажам в Китае занимает 6 место. А в других странах он довольно популярен.

Вообще в самых крупных городах Китая сложно встретить отечественные автомобили. Даже таксисты стараются ездить на немецких, японских корейских машинах. В небольших поселениях китайские автомобили попадаются, но их гораздо меньше, чем зарубежных. С чем это связано?

Такая неуверенность в отечественном автопроме у китайцев формировалась годами. Поэтому даже с появлением улучшенных моделей жители Поднебесной не спешат покупать отечественные машины.