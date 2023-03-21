Почему в России довольно часто покупают китайские автомобили, а в Китае их почти нет

Почему в России довольно часто покупают китайские автомобили, а в Китае их почти нетЖители КНР предпочитают машины зарубежных марок
Китайские компании активно распространяют свою продукцию, в том числе автомобили, в других странах. Но сами жители Китая неохотно приобретают отечественные машины. С чем это связано?
Фото: Carsalesbase
Актуальный современный Haval H6 по продажам в Китае занимает 6 место. А в других странах он довольно популярен.
Вообще в самых крупных городах Китая сложно встретить отечественные автомобили. Даже таксисты стараются ездить на немецких, японских корейских машинах. В небольших поселениях китайские автомобили попадаются, но их гораздо меньше, чем зарубежных. С чем это связано?
Такая неуверенность в отечественном автопроме у китайцев формировалась годами. Поэтому даже с появлением улучшенных моделей жители Поднебесной не спешат покупать отечественные машины.
Чаще всего в Китае вы увидите автомобили в кузове седан. И это обязательно будут модели среднего класса с автоматической коробкой передач. Второй популярный тип кузова - кроссовер. И при этом практически не покупают рамные внедорожники, автомобили в кузове хетчбэк, универсал.
Так как ежегодно на китайском рынке всё больше появляется импортных брендов, отечественные бренды не пользуются особой популярностью. И в результате китайские производители стали активно продавать свои машины в других странах.