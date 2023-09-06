Почему запись в 4К в современном видеорегистраторе не нужна

Почему запись в 4К в современном видеорегистраторе не нужнаЕсть несколько причин
Сейчас всё больше людей стремятся купить автомобильный видеорегистратор с возможностью съёмки в 4К. Но это не всегда бывает практичным решением.
Функция записи видео в 4К далеко не всегда вообще нужна в современном видеорегистраторе. И вот почему.
Требовательность к компонентам. Высокое разрешение не гарантирует того, что запись будет качественной. Для этого нужно ещё, чтобы матрица была большого размера (от 1/2.3 дюйма). При этом такие матрицы не смогут обеспечить хорошее качество съёмки при слабом освещении. Кроме того, вам нужен объектив с минимальным значением F/2, мощный процессор, карта памяти с классом скорости UHS 3 (30 МБ/c) и объёмом 128 Гб.
Помимо этого, у видеорегистраторов, которые записывают в 4К, есть такие недостатки, как небольшой ассортимент и наличие интерполяции. Дело в том, что при интерполяции 1080p можно легко растянуть до 4К.