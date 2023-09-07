Подключенные к Интернету автомобили не прошли тесты безопасности Mozilla

Подключенные к Интернету автомобили не прошли тесты безопасности MozillaОни собирают все, что попадется им под руку
Новые результаты проекта Mozilla *Privacy Not Included показали, что все ведущие автомобильные бренды не соблюдают базовые стандарты конфиденциальности и безопасности в своих моделях, подключенных к Интернету.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Исследование показало, что такие автопроизводители, как Volkswagen, BMW, Ford, Tesla и Subaru, собирают конфиденциальные данные о водителях, включая расу, выражение лица, вес, информацию о здоровье и многое другое. Некоторые из них собирают даже такие удивительные данные, как сексуальная активность и иммиграционный статус.
В современных автомобилях используются различные средства сбора данных, такие как микрофоны, камеры и подключенные смартфоны, причем производители собирают данные через приложения и веб-сайты. Самым злостным нарушителем, по мнению Mozilla, является компания Nissan, которая, судя по всему, собирает сугубо личную информацию, включая данные о сексуальной активности и биометрию, и оставляет за собой право передавать ее третьим лицам.
Исследование Mozilla подчеркивает, что практика сбора данных в автомобильной промышленности нуждается в тщательном контроле и регулировании для защиты частной жизни пользователей.