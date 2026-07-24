Пока мир страдает от дефицита чипов памяти, Micron пошла навстречу Tesla в поставках

На ежеквартальной отчётной конференции Маск поблагодарил Micron за то, что компания пошла навстречу и предоставила Tesla память на «разумных условиях», несмотря на «безумные цены» на рынке. Акции Micron после этого выросли на 2,5%, а акции Tesla, наоборот, упали на 4%.

Маск также пообещал, что Tesla скоро раскроет больше деталей о собственном заводе по производству чипов, оборудование для него уже заказано. При этом он не стал углубляться в детали.

Кроме того, Маск отметил вклад Samsung и TSMC, что строят новые заводы в США и вкладывают десятки миллиардов долларов в производство ИИ-процессоров, которые нужны Tesla для роботов Optimus и беспилотных такси.