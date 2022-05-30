Как будет выглядеть электрическая версия легендарного автомобиля из «Назад в будущее»

Элекрокар назвали Alpha5, он дебютирует в августе, а затем будет запущен в массовое производство в 2024 году. Автомобиль будет тягаться с Mercedes-AMG GT и, возможно, более дорогим Porsche Taycan. Утверждается, что электромобиль будет разгоняться По его словам, он разгоняется от 0 до 100 километров в час примерно за 3,4 секунды. Максимальная скорость составит около 242 километров в час, а запас хода — примерно 482 километра.

Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин. Это отсылка к 88 миль/ч, скорости, которой нужно было достичь герою фильма, чтобы переместиться во времени.