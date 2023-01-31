Похоже, Meizu хочет выйти на автомобильный рынок

Как пишет источник, китайский производитель смартфонов недавно подал заявку на регистрацию двух товарных знаков Wujie Automobile. Обе эти торговые марки будут классифицироваться на международном уровне как транспортные средства.

Бренд смартфонов также активно нанимает людей для автомобильного подразделения. Есть также информация, что на автомобилях Meizu будет установлена система FlymeAuto.