Похоже на гроб: Apple запатентовала машину без окон

Apple подала патент на автомобильную систему виртуальной реальности (VR), которая сопоставляет «виртуальные виды» с физическим движением автомобиля. Например, если машина едет вниз по склону, система может проецировать такое изображение, которое будет создавать иллюзию, будто вы катаетесь на американских горках. Патент также указывает, что сиденья в автомобиле могут двигаться соответствующим образом.

В сети также появились концептуальные изображения. Как пишет Daily Mail, они вызвали насмешки со стороны некоторых пользователей: один сравнил автомобиль с гробом.