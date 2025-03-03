Полиция Лас-Вегаса получила парк Tesla Cybertruck от миллиардера

Шериф Кевин Макмахилл впервые упомянул о пожертвовании во время своей ежегодной речи 25 февраля, заявив, что анонимный донор подарил грузовики. Позже газета Las Vegas Review-Journal сообщила, что за подарком стоят Горовиц и его жена Фелиция.

Макмахилл подчеркнул преимущества Tesla Cybertruck с точки зрения безопасности, отметив, что они устойчивы к пулям. Изначально он заявил, что департамент получит 10 машин, но позже представитель уточнил, что Горовиц пожертвовал 11.

Горовиц не ответил на просьбу о комментарии.