Pony. ai дали добро на круглосуточные испытания беспилотных автомобилей в Китае

Цель проекта — улучшить транспортную доступность в ночное и раннее утреннее время, когда общественный транспорт работает с ограничениями. По данным компании, в эти часы пропускная способность транспорта составляет менее 30% от дневной, и автономные машины «могут восполнить этот пробел».

Автопарк Pony. ai уже прошёл более 50 миллионов километров испытаний, в том числе более 500 000 часов полностью без водителя.

Также в автомобилях установлены технологии самоочистки датчиков от дождя, пыли и тумана.