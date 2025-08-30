Porsche позволит играть в игры во время зарядки электрокара Macan

Игровая библиотека включает более 40 игр. Играть можно будет как пассажирам, так и водителю, но только когда автомобиль стоит. В движении игры будут доступны только на экране переднего пассажира, а специальная функция блокировки экрана предотвратит отвлечение водителя.

Подключение простое: достаточно скачать приложение на смартфон, отсканировать QR-код и начать игру. Поддерживается до пяти игроков одновременно. AirConsole использует только смартфоны, без дополнительного оборудования.