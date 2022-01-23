Правда ли, что электромобили – более экологически чистый транспорт, чем обычные машины

Например, в Европе электромобиль способен выдать на 69 процентов меньше эквивалента углекислого газа, чем бензиновый транспорт. В то же время в Индии это число равняется 34 процентам. Объясняется это особенностями источников электроэнергии в той или иной стране.

Во Франции только 9 процентов электричества вырабатывается при помощи сжигания ископаемого топлива. Вместе с тем многие государство всё ещё производят большую часть электроэнергии из нефти, угля, газа. Поэтому использование большего числа электромобилей в Китае или Индии может способствовать увеличению числа выбросов парниковых газов.

Кроме того, литий-ионные аккумуляторы, которые устанавливаются в электромобилях, могут негативно воздействовать на окружающую среду. Их по сравнению с традиционными перерабатывать гораздо сложнее, к тому же они могут взорваться при неправильной разборке. Сейчас перерабатывается из таких аккумуляторов всего 5 процентов. Большинство производителей электромобилей, конечно, создают свои программы утилизации аккумуляторов, но пока непонятно, способны ли будут эти программы справиться с растущим спросом, так как сейчас срок службы электрокаров на дорогах уже подходит к концу.