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Представлен концепт лунохода на базе электропикапа Tesla Cybertruck
Вполне вероятно, что данным концептом заинтересуется SpaceX
В прошлом году Илон Маск произвел определенного рода фурор, представив первый электропикап от Tesla — Tesla Cybertruck. Сейчас же энтузиасты пошли дальше, в результате чего был представлен концепт полноценного лунохода на базе новинки от именитого автопроизводителя.
Автором концепта является интернет-дизайнер, опубликовавший свою работу в Instagram-аккаунте под ником Charlie Automotive. Судя по всему, художник принял во внимание крайне брутальный дизайн первого электропикапа Tesla, в связи с чем решил именно на его основе создать космический аппарат. К слову, стоит отметить, что вполне вероятно, другая компания Илона Маска — космическая компания SpaceX — в конечном итоге присмотрится к работе диджитал-художника. Особенно учитывая ту легкость, с которой компания сможет превратить Cybertruck в луноход.
Напомним, что Tesla Cybertruck представили 21 ноября 2019 года. Цена базовой версии электромобиля составляет примерно 40 тыс долларов, при этом дата старта продаж так и не была официально озвучена.