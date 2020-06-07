Представлен концепт лунохода на базе электропикапа Tesla Cybertruck

Автором концепта является интернет-дизайнер, опубликовавший свою работу в Instagram-аккаунте под ником Charlie Automotive. Судя по всему, художник принял во внимание крайне брутальный дизайн первого электропикапа Tesla, в связи с чем решил именно на его основе создать космический аппарат. К слову, стоит отметить, что вполне вероятно, другая компания Илона Маска — космическая компания SpaceX — в конечном итоге присмотрится к работе диджитал-художника. Особенно учитывая ту легкость, с которой компания сможет превратить Cybertruck в луноход.