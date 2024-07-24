Презентация роботакси Tesla перенесена на 10 октября

Роботакси, управляемое ПО, занимает центральное место в «концепции будущего Tesla», пишут СМИ. Этот переход к продуктам с искусственным интеллектом следует за принятым ранее решением Маска уволить более 10% сотрудников Tesla по всему миру, чтобы оптимизировать усилия по разработке автономных технологий.

Однако этот переход сталкивается с трудностями, поскольку основной доход Tesla от продаж электромобилей показывает признаки снижения, судя по отчетам компании. Так, Tesla сообщила о прибыли в размере 1,5 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года, что на 45% меньше, чем в предыдущем году, наряду со снижением доходов от продаж автомобилей на 7%.