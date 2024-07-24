Презентация роботакси Tesla перенесена на 10 октября

Опубликовано 24 июля 2024, 15:45
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Презентация роботакси Tesla перенесена на 10 октябряНа фоне внимания к автопилоту и ИИ
Генеральный директор Tesla Илон Маск перенес презентацию долгожданного прототипа роботакси на 10 октября, отложив ее с первоначально запланированной даты 8 августа. Маск объявил о задержке во время телефонного разговора о доходах Tesla за второй квартал, объяснив это необходимостью доработки дизайна.
Роботакси, управляемое ПО, занимает центральное место в «концепции будущего Tesla», пишут СМИ. Этот переход к продуктам с искусственным интеллектом следует за принятым ранее решением Маска уволить более 10% сотрудников Tesla по всему миру, чтобы оптимизировать усилия по разработке автономных технологий.
Однако этот переход сталкивается с трудностями, поскольку основной доход Tesla от продаж электромобилей показывает признаки снижения, судя по отчетам компании. Так, Tesla сообщила о прибыли в размере 1,5 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года, что на 45% меньше, чем в предыдущем году, наряду со снижением доходов от продаж автомобилей на 7%.