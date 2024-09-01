Презентацию роботакси Tesla на студии Warner Bros. перенесли на октябрь

Опубликовано 01 сентября 2024, 01:301 мин.
Презентацию роботакси Tesla на студии Warner Bros. перенесли на октябрьС августа
Илон Маск представит долгожданное роботакси Tesla 10 октября на студии Warner Bros. в Бербанке. Презентация, первоначально запланированная на август, была отложена, чтобы дать больше времени на полировку прототипа.
Мероприятие Маска, посвященное роботакси, проходит на фоне продолжающихся споров о технологии автономного вождения Tesla. Хотя Маск часто обещает прогресс в области полностью автономных автомобилей, одобрение регулирующих органов и проблемы безопасности остаются серьезными препятствиями, пишут СМИ.
Выбор студии Warner Bros. в качестве места проведения мероприятия вызвал недоумение: связь между Tesla и Warner Bros., особенно в контексте технологического шоу, «непонятна», ни одна из сторон не объяснила ее.