Презентацию роботакси Tesla на студии Warner Bros. перенесли на октябрь

Мероприятие Маска, посвященное роботакси, проходит на фоне продолжающихся споров о технологии автономного вождения Tesla. Хотя Маск часто обещает прогресс в области полностью автономных автомобилей, одобрение регулирующих органов и проблемы безопасности остаются серьезными препятствиями, пишут СМИ.

Выбор студии Warner Bros. в качестве места проведения мероприятия вызвал недоумение: связь между Tesla и Warner Bros., особенно в контексте технологического шоу, «непонятна», ни одна из сторон не объяснила ее.