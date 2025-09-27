Приложение умного дома Samsung позволит запускать авто и управлять его функциями

Опубликовано 27 сентября 2025, 18:001 мин.
Приложение умного дома Samsung позволит запускать авто и управлять его функциямиHome to Car
Samsung запускает новую функцию для своей платформы умного дома SmartThings под названием Home to Car. С её помощью пользователи смогут проверять состояние автомобиля и управлять, например, замками дверей, кондиционером, запуском двигателя, а также настраивать автоматические сценарии. Например, можно сделать так, чтобы двигатель запускался и кондиционер включался сразу после блокировки дверей дома.
© Samsung
Сначала функция появится в Южной Корее, затем станет доступна в других странах. Она совместима с подключёнными автомобилями Hyundai, Kia и Genesis. Для работы потребуется современная мультимедийная система и подписка на сервисы BlueLink, KIA Connect или Genesis Connected.
Помимо Home to Car, Samsung представила SmartThings Safe — кнопку в приложении, которая при нажатии мгновенно отправляет ваше местоположение и запрос о помощи выбранным контактам.