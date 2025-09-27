Приложение умного дома Samsung позволит запускать авто и управлять его функциями

Home to Car

Samsung запускает новую функцию для своей платформы умного дома SmartThings под названием Home to Car. С её помощью пользователи смогут проверять состояние автомобиля и управлять, например, замками дверей, кондиционером, запуском двигателя, а также настраивать автоматические сценарии. Например, можно сделать так, чтобы двигатель запускался и кондиционер включался сразу после блокировки дверей дома.