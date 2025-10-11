Продажам новых китайских автомобилей в России спрогнозировали падение на 25%

Общий объём рынка новых легковых машин, по его оценке, составит около 1,3 миллиона единиц. Корнев отметил, что по итогам первых трёх кварталов 2025 года продажи китайских авто уже упали на 29%, а их доля на рынке снизилась до 54%.

Эксперт добавил, что осенью возможно частичное восстановление продаж, если сохранится рост, начавшийся в августе. Однако, по его словам, многие китайские бренды изначально установили слишком высокие планы, и теперь рискуют не выполнить их на 30−35%.

Несмотря на спад, автомобили из Китая по-прежнему занимают более половины российского рынка новых машин.