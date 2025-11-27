Продажи автонавигаторов в России выросли более чем вдвое

В денежном выражении рост составил почти 90% — до примерно 714 млн рублей. Основные причины — обновление моделей, улучшение их возможностей и т. д., сообщили аналитики.

Покупатели всё чаще выбирают устройства с большими экранами, улучшенными картами, поддержкой онлайн-сервисов, удобной связкой со смартфоном и расширенными мультимедийными функциями.

По количеству продаж лидируют небрендированные устройства — их доля составляет чуть более 50%. Далее следуют Teyes (30%), Navitel (5%), HINZ (5,2%) и Fullimmax (3,8%).

Рынок растёт во всех ценовых категориях: от доступных моделей до премиальных решений.