Продажи автонавигаторов в России выросли более чем вдвое

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:001 мин.
Продажи автонавигаторов в России выросли более чем вдвоеДанные «М.Видео»
«М.Видео» сообщила о резком росте продаж автонавигаторов в России. За первые девять месяцев 2025 года рынок увеличился более чем в два раза. Было продано около 72 тысяч устройств против 31 тысячи годом ранее.
© М.Видео
В денежном выражении рост составил почти 90% — до примерно 714 млн рублей. Основные причины — обновление моделей, улучшение их возможностей и т. д., сообщили аналитики.
Покупатели всё чаще выбирают устройства с большими экранами, улучшенными картами, поддержкой онлайн-сервисов, удобной связкой со смартфоном и расширенными мультимедийными функциями.
По количеству продаж лидируют небрендированные устройства — их доля составляет чуть более 50%. Далее следуют Teyes (30%), Navitel (5%), HINZ (5,2%) и Fullimmax (3,8%).
Рынок растёт во всех ценовых категориях: от доступных моделей до премиальных решений.