Продажи электромобилей Xiaomi продолжили падение третью неделю подряд

Проблемы начались после ряда скандалов. Например, капот из карбона за 42 000 юаней (примерно 5800 долларов) оказался декоративным — он не улучшал охлаждение и снижал вес всего на 1,3 кг. Также обновление программного обеспечения ограничило мощность автомобиля с 1548 до 900 л.с., что вызвало недовольство владельцев, так как изначально заявлялась рекордная скорость 350 км/ч. Безопасность тоже вызвала тревогу: в марте произошло несколько серьёзных аварий, что усилило беспокойство покупателей.

Более 30 человек вышли на протест, свыше 300 владельцев объединились для защиты своих прав, некоторые подают в суд. Xiaomi принесла извинения, отменила обновление и предложила компенсацию, но многие требуют полный возврат денег.